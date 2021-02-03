Многие украинские граждане после оккупации Крыма в 2014 году проходили военную службу в российской армии. Часть пошла на этот шаг добровольно, однако были и те, кто делал это под давлением обстоятельств.

Источник: LB.ua

Призыв во вражескую иностранную армию был принудительным, то есть права этих людей нарушили. Об этом рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Он заметил, что многие не могли избежать этой службы, поскольку она была "способом их выживания". Однако, конечно, были и такие, кто пошел в армию страны-оккупанта добровольно.

Но был и принудительный призыв. Если лица не совершали преступлений против Украины, не убивали украинцев, к ним нельзя применять уголовное преследование,

– подчеркнул он.

И подчеркнул, что Генассамблея ООН в своих резолюциях осуждает призывную кампанию в Крыму и уголовное преследование крымчан за уклонение от призыва.

Важно! В соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года, государству-окупанту запрещено принуждать к службе в ее вооруженных силах, в частности – с помощью давления или пропаганды.

Резников: Не может быть тотальной амнистии

Резников также отметил, что до 1980-х годов в таких случаях чаще всего применялась тотальная амнистия. Но это не обеспечивало недопущения повторения конфликта. Оставались люди, чьи права были нарушены.

Преступников, совершавших тяжелые преступления, не наказывали. В таких условиях справедливость была недостижимой. Поэтому и появились принципы ООН по переходному правосудию, подчеркнул чиновник.

Они легли в основу "сырой версии" нашего законопроекта. Главная идея – не может быть всеобщего прощения всех преступлений, иначе общество никогда не успокоится,

– заверил он.

По его мнению, тотальная амнистия не может быть применена. Ее можно применить только частично, но точно не в отношении тех, кто совершал тяжкие преступления. Только так можно предотвратить повторение ситуации в будущем.