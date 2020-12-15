Байден или Трамп: какой президент США лучше для Украины – опрос украинцев
Украинцы считают, что для страны лучшим вариантом является президент Джо Байден. Так ответили 22% респондентов, зато сторонников Дональда Трампа оказалось значительно меньше – лишь 8% опрошенных. Почти каждый пятый житель Украины не определился с ответом.
Отношение украинцев к победе Трампа по сравнению с 2016 годом почти не изменилось. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.
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Об украинско-американских отношениях
Украинско-американские отношения на протяжении 2019-2020 годов нейтрально оценивают 37% украинцев. В целом хорошими отношения считают 29% респондентов. Плохими украинско-американские назвали 10% опрошенных. Каждый четвертый – 24% – не смог оценить характер и качество отношений Украины и США.
Кто лучше для Украины – Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group
Какую роль в отношениях между странами сыграл Трамп
Каждый четвертый украинец – 25% – считает, что в целом Трамп сыграл положительную роль в развитии отношений Украины и США. Каждый пятый – 19% – придерживается противоположного мнения. Почти треть опрошенных 30% считают, что Трамп не ничего не сделал для развития отношений, еще 26% – вообще не определились
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Кто лучший для Украины-Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group
Как победа Байдена повлияет на отношения с Украиной
Избрание президентом США Байдена положительно повлияет на дальнейшее развитие украинско-американских отношений. Так думает почти треть украинцев – 32%. Противоположного мнения придерживаются 13% жителей Украины. Каждый четвертый – 26% – считает, что избрание Байдена не повлияет на характер отношений Украины и США, 29% опрошенных – не определились.
Кто лучше для Украины – Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group
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