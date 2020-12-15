Украинцы считают, что для страны лучшим вариантом является президент Джо Байден. Так ответили 22% респондентов, зато сторонников Дональда Трампа оказалось значительно меньше – лишь 8% опрошенных. Почти каждый пятый житель Украины не определился с ответом.

Отношение украинцев к победе Трампа по сравнению с 2016 годом почти не изменилось. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Об украинско-американских отношениях

Украинско-американские отношения на протяжении 2019-2020 годов нейтрально оценивают 37% украинцев. В целом хорошими отношения считают 29% респондентов. Плохими украинско-американские назвали 10% опрошенных. Каждый четвертый – 24% – не смог оценить характер и качество отношений Украины и США.



Кто лучше для Украины – Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group

Какую роль в отношениях между странами сыграл Трамп

Каждый четвертый украинец – 25% – считает, что в целом Трамп сыграл положительную роль в развитии отношений Украины и США. Каждый пятый – 19% – придерживается противоположного мнения. Почти треть опрошенных 30% считают, что Трамп не ничего не сделал для развития отношений, еще 26% – вообще не определились

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Кто лучший для Украины-Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group

Как победа Байдена повлияет на отношения с Украиной

Избрание президентом США Байдена положительно повлияет на дальнейшее развитие украинско-американских отношений. Так думает почти треть украинцев – 32%. Противоположного мнения придерживаются 13% жителей Украины. Каждый четвертый – 26% – считает, что избрание Байдена не повлияет на характер отношений Украины и США, 29% опрошенных – не определились.



Кто лучше для Украины – Байден или Трамп / инфографика Research & Branding Group

Обратите внимание! Опрос провели 16-25 ноября 2020 года среди 1800 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.