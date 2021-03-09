Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские – это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну – мы не братья.

Праславянский этнос, конечно, существовал где-то со II тысячелетия до нашей эры, из него вышли все славяне. Но отдельного народа украинско-российско-белорусского не было и быть не могло.

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Историки отмечают, что праславяне как пранарод действительно существовали. Причем они были на тех просторах, 99% которых в пределах этнической Украины.

Это междуречье Днестра и Днепра. Огромное пространство степей, откуда ученые-языковеды выводят все славянские народы, которые впоследствии расселились по половине Европы,

– сказал историк Иван Сварник.

Далее на землях этих праславян в IX веке появилась мощная империя – Киевская Русь. Но не стоит себе представлять единый русский народ сразу же в начале этого государства. На самом деле Русь тогда собрала разные племена, но все славянские.

Со временем славянские племена в Киевской Руси, сохраняя свои особенности, формируют единую нацию. Общность языка, территории, религии – объединяло народ.

"Безусловно, что славянские племена, которые вошли в Киевскую Русь, а впоследствии в Галицко-Волынское государство – это были достаточно разные этнические группы, которые тем не менее имели общее происхождение, религию и историю", – рассказал Сварник.

Общий язык

Особый параметр, указывающий на единство этноса – это общий язык. Однако это понятие довольно относительное.



Язык как единство / Скриншот

"Если взять какого-то хуторянина из Полесья и послать его на Гуцульщину, и пусть они между собой пробуют говорить, то они скажут, что ничего не понимают. Однако есть такие вещи, которые и для них останутся общими – определенный набор слов будут неизменными в любом диалекте любого языка", – пояснил историк.

Территория современной России

Что же касается современных российских территорий, то их, безусловно, населяли очень разные и пестрые этносы, но основой народа будущего Московского царства стали угро-финские племена:

меря,

мари,

мещера,

мурома,

весь,

чудь,

вепси.

Все они – коренное население, которое даже внешне отличалось от славянского типа.



Коренное население России / 24 канал

Но русские почему-то от угро-финских корней открестились, а ведь архивы других стран не горят. На московское несчастье, в 13 веке жил такой монах-миссионер Вильгельм де Рубрук. Он путешествовал в Золотую Орду и описал то, что увидел в книге "Путешествие в восточные края".

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По эту сторону Дона есть поселения русов, их женщины носят украшения, как и наши женщины.

Они занимаются рыболовством, выращивают культуры, осуществляют торговлю.

Они общаются с чужеземными купцами, знают много языков.

А за Доном живет совсем другой народ, это есть народ моксель.

И даже дохристианские верования славян значительно отличались от язычества угро-финских племен. Совершенно другими были культура, обычаи и устройство.



Угро-финны / Скриншот

Это были разрозненные племена, они не имели единого правления, не имели единого центра, жили кучками. И не имели городов – вот главное отличие того населения от русов.

По русскому вымыслу, после того как монголы разгромили Киев в 1240 году, русины якобы массово переселялись на север, в Московию. И якобы славян туда набежало так много, что все остальные народности ассимилировались, растворились и стали славянами.

Народ не ассимилировался

Произошло как раз наоборот, потому что количество славянского населения на огромных просторах Сибири, Поволжья и Урала – его просто там не было. Туда шли славяне как колонизаторы. Со временем это население смешалось с местным и чем дальше, тем тех славян становилось все меньше. Даже так называемые русские былины ничего общего с Россией на самом деле не имеют.

На самом деле из Киева русины все-таки бежали от монголов, но в Черниговскую землю, а потом снова возвращались домой. Территорию будущей России населяли десятки, если не сотни разных народностей. Поэтому утверждать, что русские – это лишь славянская нация была бы неправильно.

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Правда, в итоге в состав Московского царства все-таки попали некоторые славянские княжества. Северных славян московиты жестоко завоевывали. История знает несколько карательных походов, во время которых уничтожили большинство этого славянского населения.

Еще один важный аспект – монгольские примеси в крови московитов. Несколько веков их княжество находилось под Золотой Ордой и часто князья брали в жены ханских дочерей, а в ближайшем окружении двора были монгольские семьи. Что касается украинского этноса, то россияне считают, что он создался где-то аж во времена казачества и то ненадолго, а потом слился с "русским братом".

С чего начались русские выдумки

Пищу для русских исторических вымыслов дал наш земляк из Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель, потому что написал об общих славянских корнях в своем "Синопсисе".



Иноккентий Гизель / Скриншот из видео

В последующие периоды, особенно в XIX веке, историки в Российской империи раскручивают вымысел о древнерусской народности и что единственным наследником Киевской Руси является Россия.

Внимание! Эта идеология исходила фактически из политических потребностей обосновать в империи свой статус и логику своих действий. Так надо было обосновать логику, почему те малороссы, украинцы являются такими и откуда они возникли, откуда взялись.

Но самый важный момент заключался в том: почему они не должны быть такими. И тут начинаются эти поиски в древности. Они приводят к языку. Московитам портило все то, что между украинским и русским языками слишком много различий. Поэтому украинский язык провозглашают диалектом русского.

Конечно же это выдумки. Стремление быть славянами и происходить от Руси у наших соседей особенно обострилась в советские времена перед гитлеровской угрозой.

Концепция "воссоединения"

С 1954 года возникла новая концепция о том, что украинцы как бы воссоединились с братским русским народом. Так, якобы Украина и Россия когда-то были вместе, потом их кто-то разъединил насильно, а вот теперь наконец они воссоединились. Это полнейший нонсенс.

Для коммунистической власти было важно не только объяснить прошлое, но чтобы создать единый советский народ. Братскими народами им хотелось создать иллюзию этнической однородности населения обширных пространств России, а еще приписать себе Киевскую Русь. Века вымыслов продолжаются и по сей день.

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Поэтому итог таков: русская и украинская нации формировались совершенно отдельно, на разных землях, с разным коренным населением. И даже примеси в крови были вполне отличные.



Украинцы и россияне – не братья / Фото PRM

Русская нация творилась несколько позже, когда русины-украинцы уже сформировались. Разное коренное население, разные примеси, разные языки и культура – так какие же мы братья?