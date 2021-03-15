В марте 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию из-за новой инфекционной болезни COVID-19. Поэтому уже год украинцы лишены возможности свободно выезжать за границу, а порой и передвигаться внутри страны.

Защитные маски, антисептики, видеоконференции в ZOOM и онлайн-обучение для всех уже стали обыденностью. Как изменилась жизнь украинцев за время карантина – читайте далее.

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Начало пандемии COVID-19 и глобального карантина

11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса по всему миру. Тогда же правительства многих стран объявили о введении тотального локдауна и полностью закрыли страны на карантин.

В Украине ограничительные меры начали действовать с 17 марта 2020. Кабмин поддержал решение президента о введении усиленного карантина по всей стране. Поэтому были закрыты все развлекательные центры, спортивные клубы, заведения общественного питания, отменено транспортное сообщение.

Через год после пандемии украинцы по-разному оценивают жизнь на карантине.

Мне очень понравился карантин. За это время было довольно много возможностей. Я начал больше читать, заниматься музыкой, писать треки,

– рассказал житель Кропивницкого.

В то же время некоторые люди отметили: из-за карантина постоянно чувствовали себя в подавленном настроении. Прежде всего из-за закрытия границ.

"2020 год выпал из календаря и жизни", – подчеркнула винничанка.

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