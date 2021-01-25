В день рождения Владимира Зеленского 25 января люди из разных уголков Украины поздравили украинского лидера. Пожелания звучали от жителей Киева, Одессы и Житомира.

Украинцы желали Зеленскому и его семье здоровья. Видеопоздравления опубликовали в телеграме Офиса Президента.

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Президента поздравили люди разных возрастов и профессий. Они пожелали Зеленскому настойчивости и несокрушимости.

Благодаря вашей поддержке наша семья в Житомирской области получила в подарок новый дом, где мы сейчас и живем. Где я могу дарить родительское тепло шести приемным детям,

– сказала женщина в видеообращении.

Украинцы поздравили Зеленского с днем ​​рождения: смотрите видео

Заметим, что в свой день рождения Зеленский опубликовал селфи из спортзала. Очевидно, президент тренировался. Он написал, что в душе чувствует себя на 30 лет. Хотя на самом деле ему уже исполнилось 43 года.

Пользователи сети поздравили Зеленского в комментариях. Украинцы пожелали осуществления планов, счастья и здоровья. Правда, не все были такими любезными. Некоторые напомнили президенту о высоких тарифах на коммунальные услуги и ценах. Один из комментаторов даже упрекнул Зеленского за 11 айфон в его руках.