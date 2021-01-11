В Украине 8 января стартовали жесткие карантинные ограничения. Во время локдауна правительство запретило покупать в магазинах некоторые вещи, в частности одежду, батарейки, значительную часть товаров для дома, контрацептивы и тому подобное. Однако украинцы не были бы украинцами, если бы не нашли выход, как это обойти. Как в Украине покупают товары под запретом – далее в материале.

О своем опыте относительно покупок и продаж товаров в локдаун украинцы делятся в соцсетях. Об этом сообщает "Украинская правда".

Обратите внимание Количество носков и футболок, необходимых в локдаун, можно было рассчитать, – Степанов

Тетради – "опасный" товар

В фейсбук-сообществе "Післухано у Львові" опубликовали анонимный рассказ женщины, как она в одном из супермаркетов покупала тетради. По ее словам, чтобы это сделать, прежде всего нужно подойти к столику со специальным человеком и заказать.

Говорю: "Мне 4 в косую линейку и 4 в клеточку, 12 листов, для мальчика. Только с белыми качественными листами". Меня отправляют к стеллажам: "Там есть женщина, она даст, вернетесь к нам". Подхожу, меня пускают за ленту. Беру тетради, возвращаюсь к столику. Мне выписывают такую бумажку,

– отметила пользовательница и обнародовала фото так называемого чека.

Далее она попросила сфотографировать эту бумажку, и ей работники супермаркета разрешили, но только после звонка кому-то из своих руководителей.

"Я выхожу, а консультант несет тетради на специальную кассу. Я обхожу с другой стороны, пробиваю, оплачиваю. Квест пройден", – подчеркивает женщина.

Она добавляет, что все стеллажи с алкоголем были открытыми. Зато простые тетради купить нельзя.

"Бухать – можно. Тетради – опасный товар. Как и посуда, носки и полотенца", – подытожила женщина.

В "Сильпо" есть все – и носки, и батарейки, и моющие средства, и немоющие средства, и пакеты

Об этом написал пользователь Александр Северин. В комментариях к сообщению эту информацию подтвердили.



Запрещенные товары можно купить в "Сильпо" / Скриншот

Интересно Почему во время локдауна можно купить алкоголь, а другие товары – нет: объяснение Степанова

Страшная тайна-схема "Эпицентра"

Об еще одной схеме рассказала Анна Гин. Речь идет о знаменитом "Эпицентре". По ее словам, он – какой-то странный. Все отделы перемотаны лентами крест на крест, но люди ходят. Однако за ограждения заходить нельзя.

"В отделе "Сад и огород" продают игрушки для животных, я под ленту нырнула и выбираю мячик для щенка. На всякий случай уточняю у барышни-консультанта. Та кивает, но головой водит как-то по-болгарски, параллельно земле", – отметила Анна.

В итоге она накупила разные мелочи в 3 отдельных отделах и пошла на кассу. Там ей сказали, что товар сперва надо было выписать. Поэтому женщина покорно поплелась в другой конец магазина. В отдел "Сад – огород" ей выписали какую-то бумажку и сказали пойти на кассу оплатить. Но после надо снова вернуться за товаром.

В отдел батареек иду уже раздраженно, мальчика убиваю взглядом. Тот мнется, расшаркивается, но выдает страшную тайну-схему: "Ну... якобы... мы закрыты на локдаун и вы – не то, чтобы покупатель сейчас, вы пришли забрать интернет-заказ. Это же не запрещено",

– подчеркнула она.

Дальше Анна пошла на кассу, там ее спросили фамилию и год рождения, она заполнила какой-то формуляр, ее отпустили.

Кроме того, она еще решила заскочить в АТБ под домом, чтобы купить мочалку. Но там этот товар был запрещенным.

Об обхождении запретов публикуют сообщения и сами предприниматели

Как пункт выдачи онлайн заказов работает, в частности, шоурум львовской блогерши Милы Бараевой. Предпринимательница об этом написала в инстаграм.

Среди других интересностей – покупатели могут примерить вещь. Для этого следует сделать онлайн-заказ или написать, что именно покупатель хочет примерить. И эти вещи принесут в примерочную. Правда, ходить по магазину и выбирать одежду – запрещено.



Как обходят запреты предприниматели во Львове / Скриншот

"Ну Вы же купили уже"

Как покупал запрещенный товар, рассказал и журналист Ян Доброносов. Точнее он обнародовал соответствующий ролик. На кадрах можно увидеть как мужчина покупает линейку. И на кассе у него возник такой диалог с продавщицей:

- Скажите, пожалуйста, а это же товар был закрыт или не закрыт?

- Ну Вы же купили уже?

- Значит, можно? Да?

– Если там красная лента, то нельзя. А Вы ведь купили. Вот и все.

Советуем ознакомиться По новым правилам: в Украине продлевается усиленный карантин

Доброносов поделился опытом покупки запрещенных товаров: смотрите видео

Подробнее обо всех ограничениях во время локдауна 8 – 24 января можете ознакомиться по этой ссылке.



Локдаун: что можно будет купить, а что – нет / Инфографика 24 канала