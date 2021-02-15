Уже почти неделю Украину засыпает снегом, а отметки термометра уверенно держатся отметки минус. Однако в ближайшее время потепления ожидать не стоит.

Снегопады в Украине вызвали проблемы в дорожном движении, в то же время спасатели начали работать в усиленном режиме. Журналисты узнали, как украинцы переживают масштабные снегопады и довольны ли они работой коммунальных служб.

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Некоторые украинцы рассказали, что именно такую ​​зиму они помнят с детства и соответствующие проблемы из-за снегопадов являются привычными для них. В то же время люди убеждены, снег – радость для детей.

Как украинцы переживают ситуацию с непогодой

Однако другие граждане заметили, что заснеженная погода причиняет неудобства. Некоторые жители украинских городов рассказали, что стараются меньше выходить из дома, в том числе из-за осложнений дорожного движения.

В то же время большинство людей переживает заснеженную погоду без серьезных проблем, ведь помогают – теплая одежда и согревающие напитки.

Обратите внимание! В городах Украины в феврале 2021 года начались масштабные снегопады. Из-за непогоды 15 февраля в 5 областях продолжили ограничения движения транспорта.

Другие ответы украинцев о снегопадах в Украине смотрите в видео: