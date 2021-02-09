В основном украинцы не верят в лучшее будущее: все ли так плохо
Большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. Кроме того, многие люди оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "очень плохую". Однако велика и доля тех, кто надеется, что Украина преодолеет все проблемы.
Источник:Центр Разумкова
Такие результаты показал опрос Центра Разумкова. Исследование проводили с 29 января по 3 февраля.
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Как украинцы оценивают процессы в Украине
- 4% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.
- 70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.
- 69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".
- 2% думают, что все в Украине – "хорошо" или "очень хорошо".
- 26% рассматривают ситуацию как "не плохую и не хорошую".
Что украинцы говорят об уровне благосостояния их семьи
- Как очень добрый – 43%.
- Как "достаточно" плохой – 43%.
- Как "не плохой и не добрый" – 46%.
- Как "добрый" или "очень добрый" – 7%.
Быстрые изменения в экономике: взгляд украинцев
- 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему.
- 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.
- 32% выразили мнение, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему.
- 24% думают, что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.
- 48% считают, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится к лучшему.
- 53% – что ситуация существенно не изменится к худшему.
В Центре Разумкова добавляют, что ожидания изменений в экономической сфере менее пессимистичные, чем в декабре 2019 года. Тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных. Зато на ухудшение благосостояния собственной семьи – 32%.
Также эксперты отметили, что ожидания изменений в ближайшие 2 – 3 года являются противоречивыми. Ведь доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются. Эти показатели находятся в диапазоне от 19 до 25%.
Способна ли Украина преодолеть действующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет
- 16% считают, что да.
- 51% – что способно их преодолеть в более отдаленной перспективе.
- 20% – что не способно их преодолеть.
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Подробнее о вышеупомянутом опросе
- Его проводили методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.
- Всего опросили 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Крыма и Донбасса.
- Выборка представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
- Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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