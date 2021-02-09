Такие результаты показал опрос Центра Разумкова. Исследование проводили с 29 января по 3 февраля.

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Как украинцы оценивают процессы в Украине

4% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

70% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую".

2% думают, что все в Украине – "хорошо" или "очень хорошо".

26% рассматривают ситуацию как "не плохую и не хорошую".

Что украинцы говорят об уровне благосостояния их семьи

Как очень добрый – 43%.

Как "достаточно" плохой – 43%.

Как "не плохой и не добрый" – 46%.

Как "добрый" или "очень добрый" – 7%.

Быстрые изменения в экономике: взгляд украинцев

7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему.

8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

32% выразили мнение, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему.

24% думают, что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

48% считают, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится к лучшему.

53% – что ситуация существенно не изменится к худшему.

В Центре Разумкова добавляют, что ожидания изменений в экономической сфере менее пессимистичные, чем в декабре 2019 года. Тогда ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 41% опрошенных. Зато на ухудшение благосостояния собственной семьи – 32%.

Также эксперты отметили, что ожидания изменений в ближайшие 2 – 3 года являются противоречивыми. Ведь доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшатся, ухудшатся или не изменятся, мало отличаются. Эти показатели находятся в диапазоне от 19 до 25%.

Способна ли Украина преодолеть действующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет

16% считают, что да.

51% – что способно их преодолеть в более отдаленной перспективе.

20% – что не способно их преодолеть.

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