Украинцы назвали главное политическое событие 2020: результаты опроса
Главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы. Большинство граждан считает их проведения позитивным событием.
О главных политических событиях года для украинцев говорится в социологическом исследовании Центра Разумкова. Эксперты уже обнародовали данные исследования.
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Политические события украинцы считают главными в 2020 году:
- Местные выборы – 33,3%.
- Эпидемия COVID-19, карантин, локдаун – 22,6%.
- Решение КСУ об отмене антикоррупционных законов – 4,5%.
- Принятие закона о рынке земли – 3,3%.
- Перемирие на Донбассе – 2,9%.
- Снижение уровня жизни населения, экономический кризис – 1,7%.
- Повышение цен на газ и коммунальные тарифы – 1,7%.
- Освобождение пленных – 1,6%.
- Война на Донбассе – 1,3%.
- Ни одна – 3,4%.
- Затруднились ответить – 12,7%.
- Затруднились ответить – 3,5%.
А вот главными политическими событиями 2020 в мире украинцы назвали:
- Выборы в США – 29%;
- Эпидемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия – 27,5%;
- Выборы в Беларуси – 10%;
- Войну в Нагорном Карабахе – 5%;
- Мировой экономический кризис – 2%;
- Создание вакцины от COVID-19 – 1,5%.
Опрос проводили с 4 по 9 декабря методом интервью по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
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