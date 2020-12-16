Главным политическим событием 2020 года в Украине ее граждане считают местные выборы. Большинство граждан считает их проведения позитивным событием.

О главных политических событиях года для украинцев говорится в социологическом исследовании Центра Разумкова. Эксперты уже обнародовали данные исследования.

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Политические события украинцы считают главными в 2020 году:

Местные выборы – 33,3%.

Эпидемия COVID-19, карантин, локдаун – 22,6%.

Решение КСУ об отмене антикоррупционных законов – 4,5%.

Принятие закона о рынке земли – 3,3%.

Перемирие на Донбассе – 2,9%.

Снижение уровня жизни населения, экономический кризис – 1,7%.

Повышение цен на газ и коммунальные тарифы – 1,7%.

Освобождение пленных – 1,6%.

Война на Донбассе – 1,3%.

Ни одна – 3,4%.

Затруднились ответить – 12,7%.

Затруднились ответить – 3,5%.

А вот главными политическими событиями 2020 в мире украинцы назвали:

Выборы в США – 29%;

Эпидемия COVID-19 и связанные с ней противоэпидемические мероприятия – 27,5%;

Уточнение: Почти половина тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают ее положительной и только 9% – отрицательной. В то же время 96% тех, кто назвал главным событием эпидемию COVID-19, трактуют ее как негативную.

Выборы в Беларуси – 10%;

Войну в Нагорном Карабахе – 5%;

Мировой экономический кризис – 2%;

Создание вакцины от COVID-19 – 1,5%.

Опрос проводили с 4 по 9 декабря методом интервью по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность выборки не превышает 2,3%.