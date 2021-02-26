Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на заявление главы США Джо Байдена об Украине и оккупированном Крыме. Глава Украины поблагодарил американского коллегу и отметил, что для этого и нужно стратегическое партнерство.

Зеленский отметил, что для Украины поддержка США очень ценна. В частности, касаемо территориальной целостности, укрепления обороны или реформ.

К теме Будем противостоять российской агрессии вместе с Украиной, – Байден

Поэтому президент отметил, что заявление Байдена было очень сильным.

Украинцы высоко ценят,

– написал Зеленский.

Что говорил Байден

Байден сделал заявление об Украине ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Глава Штатов заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину в борьбе с агрессией России и никогда не признают аннексию Крыма.

"Крым – это Украина. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников", – отметил Байден.

Также американский президент вспомнил о подвигах во время Революции Достоинства и отметил, что Штаты верят в обещания Украины.

Обратите внимание! Ранее Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным обратил внимание на агрессию Кремля. Глава США предупредил, что Штаты будут "реагировать на пагубные действия России".