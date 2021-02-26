Украинцы ценят, – Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Крыма
Президент Владимир Зеленский уже отреагировал на заявление главы США Джо Байдена об Украине и оккупированном Крыме. Глава Украины поблагодарил американского коллегу и отметил, что для этого и нужно стратегическое партнерство.
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Зеленский отметил, что для Украины поддержка США очень ценна. В частности, касаемо территориальной целостности, укрепления обороны или реформ.
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Поэтому президент отметил, что заявление Байдена было очень сильным.
Украинцы высоко ценят,
– написал Зеленский.
Что говорил Байден
Байден сделал заявление об Украине ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. Глава Штатов заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину в борьбе с агрессией России и никогда не признают аннексию Крыма.
"Крым – это Украина. США продолжают поддерживать Украину и ее союзников", – отметил Байден.
Также американский президент вспомнил о подвигах во время Революции Достоинства и отметил, что Штаты верят в обещания Украины.
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