"Был не очень рад: украинцы в Антарктиде разбудили огромного кита – фото, видео
Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" разбудили в океане огромного кита. В сети они поделились захватывающими кадрами.
Источник:фейсбук Евгения Прокопчука
Их в фейсбук-группе "25 УАЕ" опубликовал полярник Евгений Прокопчук, занимающий должность системного администратора связи в экспедиции украинцев.
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"Всю зимовку встречать китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные великаны у нас буквально за каждым углом", – отметил он.
Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь кита, который мирно спит. Он был не очень рад, а вот мы – были в восторге,
– добавил Прокопчук.
"Вы же теперь должны колыбельную ему спеть, чтобы снова заснул крепким сном", – пошутили в комментариях к публикации полярника.
Свое сообщение Прокопчук проиллюстрировал невероятными кадрами. На видео видно, что огромное животное плывет совсем неподалеку от украинцев.
Украинские полярники разбудили кита / Фото Евгения Прокопчука
Украинцам удалось поймать живописные кадры / Фото Евгения Прокопчука
Кит был не очень рад / Фото Евгения Прокопчука
Встреча украинцев с огромным китом: видео Евгения Прокопчука
Станции "Академик Вернадский" – 25 лет: что стоит знать
Данные из Википедии
- 6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине свою станцию "Фарадей", ее переименовали в "Академик Вернадский".
- Президент Зеленский поздравил украинских полярников с 25-летним юбилеем и поинтересовался, что государство может сделать, чтобы помочь им.
- Станция расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она работает постоянно, является метеорологической и геофизической обсерваторией.
- Ежегодно Национальный антарктический научный центр отправляет туда научные экспедиции. Сейчас там находится уже 25 экспедиция.
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