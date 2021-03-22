Полярники с украинской антарктической станции "Академик Вернадский" разбудили в океане огромного кита. В сети они поделились захватывающими кадрами.

Их в фейсбук-группе "25 УАЕ" опубликовал полярник Евгений Прокопчук, занимающий должность системного администратора связи в экспедиции украинцев.

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"Всю зимовку встречать китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные великаны у нас буквально за каждым углом", – отметил он.

Выходишь в океан по делам и мимоходом будишь кита, который мирно спит. Он был не очень рад, а вот мы – были в восторге,

– добавил Прокопчук.

"Вы же теперь должны колыбельную ему спеть, чтобы снова заснул крепким сном", – пошутили в комментариях к публикации полярника.

Свое сообщение Прокопчук проиллюстрировал невероятными кадрами. На видео видно, что огромное животное плывет совсем неподалеку от украинцев.

Украинские полярники разбудили кита / Фото Евгения Прокопчука

Украинцам удалось поймать живописные кадры / Фото Евгения Прокопчука

Кит был не очень рад / Фото Евгения Прокопчука

Встреча украинцев с огромным китом: видео Евгения Прокопчука

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