Количество украинцев, которые в конце 2019 года имели вид на жительство в Евросоюзе, составляет около 1,3 миллиона. В частности, граждане Украины составили третью самую большую группу среди тех, кто получил такой документ.

Общее количество представителей "третьих стран" составляет 20,3 миллиона человек. Об этом сообщает Евростат.

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По данным организации, первыми в списке по количеству видов являются такие страны:

Марокко – 2 миллиона;

Турция – 1,9 миллиона;

Украина – 1,3 миллиона;

Китай – 1 миллион.

Следующими по количеству документов для проживания в Евросоюзе являютя граждане Сирии, Албании, Алжира, России, Индии и Сербии. Жители этих стран составляют 51% от граждан всех стран, имеющих такие виды.

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Какие страны предоставили виды

По данным Евростата, больше всего разрешений на проживание получили в Германии. Их общее количество составляет 4,9 миллиона. Следующей в этом списке является Италия. В частности, там документ получили 3,6 миллиона граждан "третьих стран".

На 3 месте находится Франция – 3,1 миллиона видов и Испания – 2,9 миллиона.

Граждане каких стран имеют вид на жительство в ЕС / Фото Евростата