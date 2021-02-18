Украинцев в 2020 году стало меньше, смертность возросла: статистика
В Украине в 2020 году выросла смертность людей. Умерли на 35 тысяч украинцев больше, чем в 2019 году. Вероятно, это связано с пандемией коронавируса.
Источник:Госстат
С начала 2020 года в Украине умерли 616 835 человек. В 2019 году из жизни ушли 581 114 украинцев.
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Демографическая ситуация в декабре
Только в декабре в Украине умерли 67 663 человеа. В этом же месяце 2019 года эта цифра составляла 47 350.
С начала 2020 года родились 293 457 человек, в прошлом году было примерно на 15 тысяч больше. Миграционный прирост в 2020 году составил 9 316 человек.
Количество населения в Украине
По информации Госстата, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения в Украине составляла 41 588 354 человека. Таким образом с начала года украинцев стало меньше на 314 062 человека. В частности, за декабрь – на 41 572.
Демографическая ситуация в Украине / Фото Госстата
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