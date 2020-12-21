Украинцев призвали воздержаться от поездок в Великобританию: детали
Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании. Причиной является обострение эпидемиологической ситуации в стране из-за нового штамма коронавируса.
В частности, не рекомендуется посещать Лондон и юго-восточную часть Англии. Об этом заявили в пресс-службе посольства Украины в Великобритании.
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Украинцам, которые уже находятся в наиболее пораженных регионах Соединенного Королевства, рекомендуют быть осторожными и соблюдать все требования местных властей. Также граждан призвали отслеживать информацию, которую обнародуют официальные источники.
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В пресс-службе сообщили, что по состоянию на 21 декабря 2020 года с Великобританией временно остановили авиасообщение ряд стран. В частности, это Нидерланды, Бельгия, Италия, Чехия, Франция, Литва, Эстония, Болгария, Канада, Ирландия, Швеция, Германия Австрия и другие страны.
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