Кулеба объяснил, как украинцам следует относиться к Навальному
Дмитрий Кулеба призвал украинцев не слишком увлекаться российским оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее он делал неоднозначные заявления об оккупации Крыма.
Источник: Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, 24 канал
Министр иностранных дел Кулеба заявил, что украинцы не должны очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины.
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Что сказал Кулеба о Навальном
Глава МИД подчеркнул, что Украина все же должна поддерживать освобождение Навального, ведь он является врагом президента России Владимира Путина.
Враг моего врага – мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Путина, мы его поддержим. Все очень просто,
– пояснил министр.
Что Навальный говорил о КрымеВ 2014 году российский оппозиционер заявил, что в случае, если он станет президентом России, то Крым отдавать Украине не будет.
Он заявил: "Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, реалии таковы, что Крым сейчас является частью России. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя".
Навальный высказывал уверенность в том, что Крым больше никогда не станет украинским.
Арест Навального: главное
- 17 января в аэропорту "Шереметьево" задержали Навального, который вернулся с лечения в Германии.
- Оппозиционеру избрана мера пресечения – 30 дней пребывания под стражей.
- Из-за таких действий власти 23 января в России люди вышли на протесты.
- В тот день силовики задержали около 4000 протестующих.
- Однако сторонники Навального уже анонсировали новую акцию протеста – 31 января.
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