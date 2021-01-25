Дмитрий Кулеба призвал украинцев не слишком увлекаться российским оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее он делал неоднозначные заявления об оккупации Крыма.

Источник: Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, 24 канал

Министр иностранных дел Кулеба заявил, что украинцы не должны очаровываться Навальным с точки зрения интересов Украины.

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Что сказал Кулеба о Навальном

Глава МИД подчеркнул, что Украина все же должна поддерживать освобождение Навального, ведь он является врагом президента России Владимира Путина.

Враг моего врага – мой друг. Поэтому если Алексей Навальный является врагом Путина, мы его поддержим. Все очень просто,

– пояснил министр.

Что Навальный говорил о Крыме В 2014 году российский оппозиционер заявил, что в случае, если он станет президентом России, то



Он заявил: "Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, реалии таковы, что Крым сейчас является частью России. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя".



Навальный высказывал уверенность в том, что Крым больше никогда не станет украинским. В 2014 году российский оппозиционер заявил, что в случае, если он станет президентом России, то Крым отдавать Украине не будет. Он заявил: "Несмотря на то, что Крым был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм, реалии таковы, что Крым сейчас является частью России. И давайте не будем обманывать себя. И украинцам я тоже сильно советую не обманывать себя".Навальный высказывал уверенность в том, что Крым больше никогда не станет украинским.