В Раде работают над рядом законопроектов о народовластии. В частности, над инициативой об отзыве нардепов. Хотят внести определенные изменения в Конституцию.

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Все законопроекты, которые нарабатывают, касаются местных референдумов и электронных петиций. Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

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Что известно о законопроекте об отзыве нардепов

Стефанчук подчеркнул, что разрабатывают инициативу "recalls", то есть об отзыве депутатов.

У нас есть возможность отзыва депутатов местных советов, но мы хотим ее расширить. Понятно, что сейчас Конституция не дает нам возможности отозвать народного депутата,

– заметил Стефанчук.

Дело в том, что для этого нужно внести определенные изменения в Конституцию. Сейчас нардепа могут лишить мандата только из-за приговора по уголовному делу, например относительно "кнопкодавства". Однако в этот список хотят внести еще и прогулы.

Кроме того, политик добавил, что уже есть 40 законопроектов в сферах европейской и евроатлантической интеграции. Из них 26 готовы к первому чтению, 3 – ко второму, 8 нуждаются в доработке, а 1 снят с рассмотрения.

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