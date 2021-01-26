С COVID-19 на выход: украинца в Польше выгнали из квартиры за положительный тест
В Польше украинца выгнали из съемной квартиры из-за того, что он заразился коронавирусом. Попасть в жилище инфицированный смог только при содействии полиции.
Источник: "Польское радио"
Происшествие случилось в городе Карчев неподалеку от Варшавы.
Актуально В Польше пьяный украинец сел за руль и влетел в кладбище: фото
Детали инцидента
- Украинец проживал и работал в Польше.
- Во время работы с ним произошел несчастный случай. Как следствие, пострадавший попал в больницу.
- Там ему сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
- Когда об этом узнал владелец квартиры, он потребовал, чтобы украинец немедленно собирал свои вещи.
- Ему якобы обещали предоставить новое жилье, и даже заявили, что вскоре пришлют автомобиль. Однако это оказалось неправдой.
- В квартиру пострадавшего не впустили соседи. Они заявили, что не хотят из-за него находиться на самоизоляции.
- Украинец обратился к местным правоохранителям.
- Только когда в дело вмешались полицейские, мужчину впустили в съемную квартиру.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter