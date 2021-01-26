В Польше украинца выгнали из съемной квартиры из-за того, что он заразился коронавирусом. Попасть в жилище инфицированный смог только при содействии полиции.

Источник: "Польское радио" Происшествие случилось в городе Карчев неподалеку от Варшавы. Актуально В Польше пьяный украинец сел за руль и влетел в кладбище: фото Детали инцидента Украинец проживал и работал в Польше. Во время работы с ним произошел несчастный случай. Как следствие, пострадавший попал в больницу. Там ему сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Когда об этом узнал владелец квартиры, он потребовал, чтобы украинец немедленно собирал свои вещи. Ему якобы обещали предоставить новое жилье, и даже заявили, что вскоре пришлют автомобиль. Однако это оказалось неправдой. В квартиру пострадавшего не впустили соседи. Они заявили, что не хотят из-за него находиться на самоизоляции. Украинец обратился к местным правоохранителям. Только когда в дело вмешались полицейские, мужчину впустили в съемную квартиру. Обратите внимание! С начала пандемии в Польше обнаружили свыше 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли более 35 тысяч инфицированных.