Суд оштрафовал украинца на 14 450 гривен. Все потому, что он негативно высказывался в соцсетях о президенте Владимире Зеленском и партии "Слуга народа".

Детали решения суда

Оштрафовать пользователя сети 5 марта решил Деснянский суд Чернигова.

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Мужчину признали виновным в публичном призыве к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также в распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

По данным следствия, украинец на своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" разместил 2 возмутительных поста. В них он призывал физически уничтожить Зеленского и народных депутатов от "Слуги народа", а также "вернуть власть народу Украины".

Что написал мужчина о Зеленском

Сообщения украинец опубликовал 10 и 9 октября 2019 года.

"Презедент хочет сделать из Украины колонию для своих западных хозяев! Все, что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся – направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но мы – не рабы! Пора остановить зеленого коротышку и не допустить гибели государства Украина ! Украинцы, долой Зе-режим! Вернем силой власть народу и демократию в стране!".

Второй пост мало чем отличался от предыдущего логикой и изложением. В нем мужчина облил грязью "слуг народа".

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