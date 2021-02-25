Министерство иностранных дел запустило англоязычный официальный сайт Украины. Его создали специально для иностранцев, интересующихся нашим государством.

Что известно о сайте Украины

Сайт разработали для формирования положительного имиджа Украины за рубежом. Об этом изданию рассказали в МИД.

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Сайт создан, чтобы мир узнал о настоящей Украине: креативной, динамичной, инновационной. Стране разнообразия и прекрасной природы. Стране свободы и достоинства. Стране, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего,

– заявили в МИД.

Сейчас работает только англоязычная версия сайта. Однако в течение 2021 года планируют запустить еще французскую, немецкую, испанскую, арабскую и китайскую версии.

На сайте можно найти немало информации об Украине. Там можно ознакомиться с ее возможностями для обучения иностранных студентов, инвестирования или путешествий.

"Вы собираетесь исследовать самую большую страну Европы – живописное место, где новаторское творчество соответствует давним традициям", – говорится на сайте.

В фотобанке есть множество красивых изображений нашего государства – его природы, людей и традиций.

Обратите внимание! Перейти на официальный англоязычный сайт Украины можно по этой ссылке.