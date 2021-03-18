Европейский суд по правам человека заблокировал экстрадицию гражданина США, ветерана войны на Донбассе Крейга Ленга. Запрет будет действовать как минимум до 20 апреля.

Об этом говорится в выписке из решения ЕСПЧ. Адвокаты Ленга обратились в европейскую институцию сразу после того, как по результатам кассационного рассмотрения суд разрешил экстрадировать ветерана в США.

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Украине запретили экстрадировать американца Ленга

Защитники просили международную инстанцию ​​запретить Украине выдачу американца.

Апелляционный суд пересмотрел свое же решение в том порядке, в котором было 15 марта, мы сразу подали финальную жалобу о применении правила (ЕСПЧ – 24 канал) 39. Оно обязывает правительство не нарушать требование и не экстрадировать человека,

– заявил адвокат Дмитрий Моргун.

По его словам, в период до 20 апреля украинское правительство и защитники Ленга должны предоставить ЕСПЧ свои позиции по этому делу.

Алгоритм действий

Адвокат рассказал, что правительство должно подать свои объяснения ситуации до 30 марта. А после этого, 14 апреля, защитники выразят свою позицию. А с 14 по 20 апреля ЕСПЧ пересмотрит оба объяснения и вынесет дополнительные решения.

Решение ЕСПЧ может заключаться

в полном отказе на жалобу адвокатов, что означает разблокирование экстрадиции;

в продлении применения статьи 39 (о промежуточных мерах);

запрете экстрадиции и дальнейшем рассмотрении аппликационных жалоб с предоставлением заключений.

Гарантии со стороны США, которых требует сторона защиты, заключаются в том, чтобы Ленга не осудили к пожизненному заключению или смертной казни.

Споры о статусе беженца

Моргун уточнил, что споры в отношении обоих заявлений Ленга на статус беженца в Украине до сих пор находятся в кассационной палате Верховного Суда.

"Еще одна жалоба на решение от 11 февраля, которое стало якобы основанием как вновь обнаруженное обстоятельство к пересмотру, также оспаривается нами в первой инстанции", – добавил он.

К слову, меру пресечения в отношении Ленга в виде личного обязательства, наложенная Винницким городским судом, будет действовать до 2 апреля.

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Что известно о Ленге и его деле

Ленг – бывший американский военный . Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015 году, больше года воевал на Донбассе вместе с добровольцами "Правого сектора".

. Участвовал в боевых действиях в Ираке и Афганистане. В Украину впервые попал в 2015 году, больше года вместе с добровольцами "Правого сектора". В 2016 году он подписал контракт с Вооруженными силами Украины и получил украинский военный билет. Несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги.

и получил украинский военный билет. Несколько месяцев служил на передовой в районе Светлодарской дуги. 15 марта Киевский апелляционный суд в кассационной инстанции разрешил экстрадицию американца Крейга Ленга. В США ему грозит смертная казнь, ведь мужчину подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения.

Крейга Ленга. В США ему подозревают в двойном убийстве пожилой пары с целью ограбления во Флориде. По словам адвоката, американец отвергает обвинения. Печерский районный суд Киеве 18 марта перенес заседание по рассмотрению ходатайства об аресте ветерана боевых действий на Донбассе Крейга Ленга на 22 апреля. Это произошло потому, что суд получил материалы из Европейского суда по правам человека по этому делу.

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