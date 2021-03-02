Аналитическая группа "Цена государства" опубликовала 2 цифры, которые лично мне голову взорвали. Знаете, какое место в мире занимает Украина по расходам на правосудие? 5! Это не шутка, в соотношении таких расходов в ВВП мы на 5 месте.

Источник: "Право на достоинство" на 24 канале

Знаєте, яке місце у світі посідає Україна у забезпеченні цього правосуддя? 158! І це теж не жарт.

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У співвідношенні до ВВП:

за витратами Україна на 5 місці в світі;

за результатом – на 158 місці.

Як ви бачите, на правосуддя в Україні влада виділяє багато наших податків. Правосуддя в США, Британії, Німеччині, Францїї, та будь-якій іншій нормальній країні, яке нормально працює, коштує платниками податків дешевше, ніж нам коштують зашкварні ОАСК з Павлом Вовком і Вища рада правосуддя.

Підсумовуючи цю частину, упродовж багатьох років Україна входить у першу десятку країн світу з найбільшими витратами на дотримання законності. При цьому Україна належить до найбільш відсталих країн у галузі забезпечення верховенства права. Витрати української влади в цій сфері одні з найменш ефективних у світі.

Перекладаючи це на наші з вами гроші, нагадаю, що середня українська родина (з 2 людьми, які працюють) віддає державі понад 4 тисячі доларів на рік. Це не перебільшення.

4 тисячі доларів з кожного

Пострадянська податкова система України побудована у такий спосіб, що значну частину ваших податків і зборів державі перераховуєте не ви особисто, а ваш працедавець.

Мовиться про:

податок на доходи фізичних осіб;

єдиний соціальний внесок;

військовий податок.

Просто державі зручніше контролювати перерахування цих податків тисячами працедавців, ніж мільйонами працівників.

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Однак це ваші гроші, ваші податки, які працедавець просто державі перерахував. Окремо від цих податків вже потім ми сплачуємо ще й ПДВ (20% зверху вартості покупок), а ще акцизи і збори, закладені в ціну товарів.

От в підсумку і набігає понад 4 тисячі доларів з однієї української родини. Якби цих податків не було, то ви б мали в кишенях додаткові 4 тисячі доларів на рік.

Як порахувати свої податки

До речі, вкотре прошу вас порахувати, скільки податків конкретно ви віддаєте державі. Для цього зайдіть на сайт cost.ua. Там оберіть калькулятор "Рахунок від держави". Він вам все безплатно та конфіденційно порахує. Яскраві емоції від результату я вам обіцяю.

Гетманцев маніпулює

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що при ухилянні від сплати податків ми не можемо вимагати сервіс у держави.



Данило Гетманцев / Фото "РБК-Україна"

На початку блогу ми з'ясували, що проблема українського правосуддя – точно не у відсутності грошей. У співвідношенні грошей ця система отримує більше ніж, наприклад, британська. Однак Гетманцев маніпулює не лише в цьому. Українці не можуть масово ухилятися від сплати податків.

Якщо ви працюєте за трудовою угодою, ваші податки працедавець сплачують автоматично. Ви просто не можете від цього ухилитися.

І навіть, якщо гроші отримуєте не по трудовій угоді – просто готівкою з рук у руки. Ви все одно сплатите податки з цих грошей в момент, коли ними скористаєтеся. Від ПДВ і акцизів (зокрема, вони закладені в комуналку) нікуди ви не втечете.

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До речі, найбільше цій інформації дивуються пенсіонери, які чомусь переконані, що податків не сплачують. Сплачуєте, шановні. В будь-який свій чек подивіться.

І на завершення. Не ефемерна держава, а кожен з нас своїми податками оплачує корумпованих суддів, чортів Авакова і продажних прокурорів Венедіктової.

Якщо точно, то вся описана вище нечисть обходиться кожному з нас у майже 6 тисяч гривень на рік. Іншими словами, система правосуддя України не лише критично неефективна, вона ще й дуже дорого усім нам коштує.