Украина уже осуществила множество изменений, прокладывающих путь к евроинтеграции. Кроме того, Украину с ЕС и НАТО объединяет нечто большее, чем общий континент.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует 24 канал.

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Действительно, я разделяю месседж, что мы вышли на формат европейской интеграции 2.0. Это изменение и трансформация происходили во время последнего саммита Украина – ЕС. Мы понимаем, что вопрос движения в ЕС перестают быть романтическими идеями или слоганами. Мы проводим колоссальную работу,

– подчеркнула она.

Она добавила, что сейчас в Украине уже осуществлена "критическая масса перемен", которые прокладывают путь к евроинтеграции.

По ее словам, Украина с ЕС и НАТО объединяет не только общий континент, но и "общие леса, моря и логистика".

Стефанишина рассказала о евроинтеграции 2.0: видео

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