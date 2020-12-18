Украина вышла на новый уровень евроинтеграции, – Стефанишина
Украина уже осуществила множество изменений, прокладывающих путь к евроинтеграции. Кроме того, Украину с ЕС и НАТО объединяет нечто большее, чем общий континент.
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует 24 канал.
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Действительно, я разделяю месседж, что мы вышли на формат европейской интеграции 2.0. Это изменение и трансформация происходили во время последнего саммита Украина – ЕС. Мы понимаем, что вопрос движения в ЕС перестают быть романтическими идеями или слоганами. Мы проводим колоссальную работу,
– подчеркнула она.
Она добавила, что сейчас в Украине уже осуществлена "критическая масса перемен", которые прокладывают путь к евроинтеграции.
По ее словам, Украина с ЕС и НАТО объединяет не только общий континент, но и "общие леса, моря и логистика".
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