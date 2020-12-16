Кабмин принял решение о выходе Украины из нескольких международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Они касаются сферы атомной энергии.

Соответствующее правительственное постановление было принято на заседании Кабмина 16 декабря 2020 года. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также Украина вышла из авиационных договоров СНГ из-за полетов России в оккупированный Крым

Согласно постановлению, денонсуются такие договоры:

Горная хартия государств-участников Содружества Независимых Государств, принятая 27 марта 1997 года в Москве.

Соглашение о координации межгосударственных отношений государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях, закрепленное 31 мая 2013 года в Минске.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики СНГ, закрепленное 14 февраля 1992 года в Минске.

Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, закрепленное 26 июня 1992 года в Минске.

Протокол о внесении изменений в Соглашение об основных принципах сотрудничества в области мирного использования атомной энергии от 26 июня 1992 года, закрепленное 31 мая 2013 года в Минске.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, правовая база сотрудничества с СНГ в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение и требует пересмотра на соответствие современному состоянию международных отношений в этой сфере.

Что такое денонсация?

Это прекращение действия международного договора путем уведомления одного государства другого о прекращении действия заключенного между ними соглашения, совершенного в порядке и в срок, обусловленных настоящим договором.

Выход Украины из соглашений СНГ: что известно

2 сентября, Кабмин разорвал 3 соглашения в рамках Содружества независимых государств. Украина прекратила участие в соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников СНГ и соглашении о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ.

После этого 9 октября правительство подготовило еще один законопроект, согласно которому Украина вышла из соглашения СНГ по незаконной миграции.

Уже в конце ноября Украина вышла из договора о совместной монопольной политике стран СНГ.