Украина выразила соболезнования Турции из-за падения вертолета и гибели военных
В Турции 4 марта случилась смертельная авиакатастрофа военного вертолета. Украинские политики выразили соболезнования государству в результате трагедии.
Источник:24 канал
На трагедию в Турции уже отреагировал президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Важно Количество погибших в авиакатастрофе в Турции возросло
Владимир Зеленский
Президент пожелал силы близким погибших, чтобы пережить потерю, а также – скорейшего выздоровления раненым.
Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис,
– сказал глава государства.
Денис Шмыгаль
Премьер-министр также пожелал пострадавшим выздоровления, а семьям погибших терпения.
"С большим сожалением узнал о трагических событиях в небе над Турцией. Выражаю сочувствие турецкому народу", – подчеркнул Шмыгаль.
Дмитрий Разумков
Сочувствие из-за трагедии выразил и спикер Верховной Рады: "Желаю родным и близким погибших сил и выдержки и скорейшего выздоровления раненым".
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел выразил соболезнования турецкому народу и своему коллеге Мевлюту Чевушоглу. Кулеба подчеркнул, что "глубоко опечален известием о трагической катастрофе вертолета в провинции Битлис".
Что известно об авиакатастрофе
- Около двух часов дня вертолет сухопутных войск вылетел из города Бингель в Татван.
- Через полчаса связь с экипажем пропала. Поэтому на поиски вертолета направили поисковую операцию.
- На месте трагедии нашли тела 9 погибших, еще 4 человек раненых отвезли в больницу. Впоследствии стало известно, что медикам не удалось спасти 2 человека.
- Официальная причина авиакатастрофы пока неизвестна, однако СМИ говорят, что вертолет мог упасть из-за непогоды или технических неисправностей.
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