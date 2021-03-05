В Турции 4 марта случилась смертельная авиакатастрофа военного вертолета. Украинские политики выразили соболезнования государству в результате трагедии.

На трагедию в Турции уже отреагировал президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Рады Дмитрий Разумков и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Важно Количество погибших в авиакатастрофе в Турции возросло

Владимир Зеленский

Президент пожелал силы близким погибших, чтобы пережить потерю, а также – скорейшего выздоровления раненым.

Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис,

– сказал глава государства.

Щирі співчуття народу Туреччини у зв’язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс. Близьким загиблих – сил пережити цю страшну втрату, а пораненим – швидкого одужання. @RTErdogan — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2021

Денис Шмыгаль

Премьер-министр также пожелал пострадавшим выздоровления, а семьям погибших терпения.

"С большим сожалением узнал о трагических событиях в небе над Турцией. Выражаю сочувствие турецкому народу", – подчеркнул Шмыгаль.

З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові. Бажаю терпіння сім‘ям загиблих та якнайшвидшого одужання постраждалим — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 5, 2021

Дмитрий Разумков

Сочувствие из-за трагедии выразил и спикер Верховной Рады: "Желаю родным и близким погибших сил и выдержки и скорейшего выздоровления раненым".

Висловлюю найщиріші співчуття у зв’язку із загибеллю турецьких військовослужбовців внаслідок крушіння гелікоптера у провінції Бетліс. Бажаю рідним та близьким загиблих сил та витримки і найшвидшого одужання пораненим. @MustafaSentop — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) March 5, 2021

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел выразил соболезнования турецкому народу и своему коллеге Мевлюту Чевушоглу. Кулеба подчеркнул, что "глубоко опечален известием о трагической катастрофе вертолета в провинции Битлис".

Deeply saddened by news of a tragic helicopter crash in the province of Bitlis in Turkey. My deepest condolences to the Turkish people, families of victims and my friend @MevlutCavusoglu. I wish a speedy recovery to the injured. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Что известно об авиакатастрофе