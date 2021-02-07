Украина выразила поддержку белорусам в День солидарности с Беларусью
В День солидарности с Беларусью Украина выразила поддержку белорусскому народу. Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, наша страна разделяет намерение белорусов самостоятельно решать свое будущее.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Кулеба добавил, что Украина поддерживает белорусский народ в его стремлении построить действительно независимую страну.
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По словам министра иностранных дел, белорусы имеют право самостоятельно решать свое будущее.
Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которая не поглощается Россией,
– написал Кулеба.
Кто еще выразил поддержку белорусам
- Ранее свою поддержку белорусскому народу также выразили Европейский союз и США. Еще 5 февраля США и ЕС заявили, что поддерживают День солидарности, и поздравили демонстрантов.
- Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси. Она призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных.
Протесты в Беларуси: с чего все началось
- Белорусы вышли на акции протеста 9 августа 2020 года сразу после объявления результатов президентских выборов в стране.
- По данным белорусской ЦИК, победу тогда якобы одержал единственный и неизменный президент Александр Лукашенко. Однако белорусы и цивилизованный мир считают результаты сфальсифицированными.
- Первые акции протеста очень жестко разгонялись силовиками с применением газа, дубинок, водометов, резиновых пуль, а также были случаи применения огнестрельного оружия.
- Тысячи митингующих были задержаны и несколько – убиты.
- Акции в Беларуси продолжаются до сих пор.
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