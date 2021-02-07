В День солидарности с Беларусью Украина выразила поддержку белорусскому народу. Как заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, наша страна разделяет намерение белорусов самостоятельно решать свое будущее.

Кулеба добавил, что Украина поддерживает белорусский народ в его стремлении построить действительно независимую страну.

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По словам министра иностранных дел, белорусы имеют право самостоятельно решать свое будущее.

Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которая не поглощается Россией,

– написал Кулеба.

Кто еще выразил поддержку белорусам

Ранее свою поддержку белорусскому народу также выразили Европейский союз и США. Еще 5 февраля США и ЕС заявили, что поддерживают День солидарности, и поздравили демонстрантов.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила солидарность с демонстрантами в Беларуси. Она призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить репрессии и освободить политических заключенных.

Обратите внимание! 9 февраля будет пол года со дня начала протестов в Беларуси.

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