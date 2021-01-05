Украина может выйти из соглашения СНГ по сотрудничеству в сфере защиты интеллектуальной собственности и созданию Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны. 5 декабря 2021 года Кабинет Министров одобрил соответствующий законопроект.

Законопроект предусматривает выход из соглашения, подписанного еще 19 ноября 2010 года в Санкт-Петербурге и ратифицированного Верховной Радой 21 декабря 2011 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан.

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Почему Украина планирует выйти из соглашения СНГ

В условиях российской агрессии выход Украины из соглашений СНГ является вопросом национальной безопасности нашего государства.

Соглашение не соответствует современному состоянию экономических отношений между государствами-членами СНГ. А обязательства Украины, возникшие в течение срока действия соглашения, урегулированы,

- заявил Мокан.

Он добавил, что представители Украины уже длительное время не принимают участия в заседаниях Межгосударственного совета.

"Украина не принимает участие в разработке проектов международных договоров в рамках СНГ, не осуществляет в рамках соглашения обмен патентной, нормативно-методической документацией в сфере охраны и защиты интеллектуальной собственности", – подчеркнул нардеп.

Положения Соглашения о сотрудничестве компетентных органов в сфере интеллектуальной собственности и заключения международных договоров, по словам Мокана, пока также не применяется.

Обратите внимание! Ранее Кабинет Министров одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения СНГ о межправительственной фельдъегерской связи. Кроме того, Украина денонсировала три соглашения с СНГ в сфере атомной энергии.