Украина выиграла у Коломойского в суде: решение Стокгольмского арбитража
Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже по делу Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы. В своем иске они требовали взыскать с государства более 6 миллиардов долларов.
Источник: фейсбук Дениса Малюськи
Судебный процесс длился почти 6 лет. Стокгольмский арбитраж полностью отказал в иске, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Ранее Суд обязал Коломойского и Боголюбова уплатить 1 миллион фунтов стерлингов "Приватбанку"
Детали дела
По словам Малюськи, еще в 2015 году кипрские офшорные компании, конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал.
Оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же является примерно половиной расходов государства на выплату пенсий,
– подчеркнул Малюська.
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