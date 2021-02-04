Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже по делу Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы. В своем иске они требовали взыскать с государства более 6 миллиардов долларов.

Источник: фейсбук Дениса Малюськи

Судебный процесс длился почти 6 лет. Стокгольмский арбитраж полностью отказал в иске, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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Детали дела

По словам Малюськи, еще в 2015 году кипрские офшорные компании, конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал.

Справка. Речь идет о компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited. Иск касался государства Украина.

Кроме этого, министр отметил, что все истцы являются акционерами "Укранфты" и владеют около 40% ее акций. Он также объяснил масштаб требований олигархов.

Оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же является примерно половиной расходов государства на выплату пенсий,

– подчеркнул Малюська.

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