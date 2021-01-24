Украина выходит из локдауна: как будут работать учреждения культуры
В Украине 24 января заканчивается локдаун. С 25 января в стране будут действовать ограничения оранжевой зоны. Разрешена будет работа всех учреждений культуры и религиозных учреждений – однако при соблюдении определенных условий.
Учреждения культуры с нетерпением ожидали возобновления работы, однако потребность относиться ответственно к карантинным требованиям во время пандемии остается. Об этом заявил в телеграме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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Требования к учреждениям культуры с 25 января:
- Работа кинотеатров и других учреждений культуры возможна с 25 января – при условии 50% заполненности зала и при рассадке зрителей "шахматкой".
- Массовые мероприятия могут происходить под открытым небом – если участников не более 20 и между ними сохраняется социальная дистанция.
- Религиозные мероприятия в закрытых помещениях можно проводить – если количество не будет превышать 1 человека на 5 квадратных метров, под открытым небом – при условии сохранения дистанции в полтора метра.
- Музеи, выставки и галереи могут принимать посетителей – не более 1 человека на 10 квадратных метров.
- Разрешена работа гостиниц и санаторно-курортных комплексов.
- Разрешено производство аудиовизуальной продукции.
Берегите себя и будьте как Берни Сандерс: помните о маске и социальной дистанции,
– отметил министр.
Как будут работать учреждения культуры с 25 января / инфографика 24 канала
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