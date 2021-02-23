Украина выходит из 2 соглашений, заключенных в рамках СНГ: Зеленский подписал указ
Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Соответствующий указ 23 февраля подписал президент Владимир Зеленский.
Источник:Офис Президента
Зеленский подписал Указ № 70/2021, которым продолжается разрыв контактов с СНГ.
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Украина выходит из соглашений, заключенных в рамках СНГ
- Согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
Его 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.
Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также образовали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, выполняющий решения Совета.
- Кроме того, согласно указу Зеленского, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства.
Этот документ подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте.
Им правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не будут совершать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.
В своем указе президент поставил задачу Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.
Почему Украина вышла из СНГ?
Содружество Независимых Государств – это региональная международная организация, которая создана из бывших республик Советского Союза на их территориях. Украина была одной из членов-инициаторов создания СНГ. Однако вместе с Грузией покинула организацию после того, как Россия начала войны на их территориях.
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