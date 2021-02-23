Украина выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства. Соответствующий указ 23 февраля подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский подписал Указ № 70/2021, которым продолжается разрыв контактов с СНГ.

Читайте также Украина выйдет из соглашения СНГ по защите интеллектуальной собственности

Украина выходит из соглашений, заключенных в рамках СНГ

Согласно указу, Украина выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Его 25 декабря 1991 года в Минске подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также образовали Совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, выполняющий решения Совета.

Кроме того, согласно указу Зеленского, Украина выходит из Соглашения об использовании воздушного пространства.

Этот документ подписали 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Им правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не будут совершать действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования.

В своем указе президент поставил задачу Министерству иностранных дел уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Обратите внимание! Ранее Кабмин принял решение о выходе Украины из договоров, заключенных в рамках СНГ, которые касаются сферы атомной энергии, а также договора о совместной монопольной политике.