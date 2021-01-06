Двоих предполагаемых сторонников Фетхуллаха Гюлена экстрадировали из Украины в Турцию. Соответствующую группу турецкая власть считает террористической, поэтому они были объявлены в международный розыск.

Мужчин обвиняли в "членстве в вооруженной террористической организации FETÖ". Об этом сообщает МВД Турции.

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Самета Гюре и Салиха Фидана задержали при попытке незаконного пересечения границы из Украины в Польшу, говорится в заявлении.

Согласно информации Министерства внутренних дел Турции, Салих Фидан ранее возглавлял центр FETÖ в Багдаде, а также – работал преподавателем в Ишикском университете.

В то же время Самет Гюре работал учителем физики в образовательном учреждении в Эрбиле в Ираке, принадлежащем FETÖ.

Что известно о FETÖ