Украина выдала Турции вероятных членов движения Гюлена
Двоих предполагаемых сторонников Фетхуллаха Гюлена экстрадировали из Украины в Турцию. Соответствующую группу турецкая власть считает террористической, поэтому они были объявлены в международный розыск.
Мужчин обвиняли в "членстве в вооруженной террористической организации FETÖ". Об этом сообщает МВД Турции.
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Самета Гюре и Салиха Фидана задержали при попытке незаконного пересечения границы из Украины в Польшу, говорится в заявлении.
Согласно информации Министерства внутренних дел Турции, Салих Фидан ранее возглавлял центр FETÖ в Багдаде, а также – работал преподавателем в Ишикском университете.
В то же время Самет Гюре работал учителем физики в образовательном учреждении в Эрбиле в Ираке, принадлежащем FETÖ.
Что известно о FETÖ
- Организацию FETÖ террористической считает власть Турции. Главным террористом – 79-летнего проповедника Фетхуллаха Гюлена, который проживает в США.
- Гюлена обвиняют в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции. За это для исламского проповедника требуют наказания в 3623 пожизненных заключений. Однако Гюлен свою причастность отрицает.
- После неудачной попытки свержения власти режим президента Турции проводит массовые задержания предполагаемых сторонников Гюлена.
- Турция требовала экстрадиции более 800 членов террористической группы из 105 стран.
- Сейчас более 110 членов FETÖ экстрадированы в Турцию из 27 стран.
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