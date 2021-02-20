Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер"
Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер". Компания продает спортивные товары, ее магазины есть во всех областных центрах страны.
Источник:Офис Президента
Соответствующий указ уже подписал президент Зеленский. Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре.
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Именно эта компания владеет одноименной сетью магазинов "Спортмастер" в Украине и ряде других стран – России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.
Какие санкции предусматривает решение:
- ограничение торговых операций (полный запрет);
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ею или с привлечением представителей иностранных государств).
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