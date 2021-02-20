Украина ввела санкции против сети розничной торговли "Спортмастер". Компания продает спортивные товары, ее магазины есть во всех областных центрах страны.

Соответствующий указ уже подписал президент Зеленский. Ограничительные меры касаются компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, зарегистрированной в Сингапуре.

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Именно эта компания владеет одноименной сетью магазинов "Спортмастер" в Украине и ряде других стран – России, Беларуси, Казахстане, Китае и Польше.

Справка. Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина" и владеет долей в 99%. Эти данные указаны в украинском Едином реестре юридических лиц.

Какие санкции предусматривает решение:

ограничение торговых операций (полный запрет);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

другие санкции (запрет ввоза продукции компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно ею или с привлечением представителей иностранных государств).

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