Президент Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкции в отношении китайских компаний. Ограничения ввели против одного человека и 4 структур.

Источник: Офис Президента

Ограничительные меры ввели на срок до 3 лет.

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Заметим, в санкционном списке есть также компания с Британских Виргинских островов.

Против кого Украина ввела санкции

Гражанина Китая Ван Цзина;

компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, что на Британских Виргинских островах;

Hong Kong Skyrizon Holdings Limited – Гонконг;

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd – Пекин;

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd – Пекин.

Ограничения применили в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, ограничения или полного прекращения транзита ресурсов, а также полетов и перевозок по территории Украины.

Теперь Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций. Кроме того, ведомство должно поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.