Украина ввела санкции против китайских компаний: детали
Президент Владимир Зеленский 28 января подписал указ о введении санкции в отношении китайских компаний. Ограничения ввели против одного человека и 4 структур.
Источник: Офис Президента
Ограничительные меры ввели на срок до 3 лет.
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Заметим, в санкционном списке есть также компания с Британских Виргинских островов.
Против кого Украина ввела санкции
- Гражанина Китая Ван Цзина;
- компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, что на Британских Виргинских островах;
- Hong Kong Skyrizon Holdings Limited – Гонконг;
- Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd – Пекин;
- Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd – Пекин.
Ограничения применили в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, ограничения или полного прекращения транзита ресурсов, а также полетов и перевозок по территории Украины.
Теперь Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций. Кроме того, ведомство должно поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.
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