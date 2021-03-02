В МИД Украины объявили о введении санкций против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au. Агентство строило в оккупированном Россией Севастополе оперный театр.

Coop Himmelb (l) au отказалось остановить свое участие в этом проекте, несмотря на настояния Украины. Под украинские санкции также попало руководство бюро.

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Украина ввела санкции из-за строительства оперы в Крыму

В Министерстве иностранных дел отметили, что санкции против Coop Himmelb (l) au вводят в связи с участием австрийского архитектурного бюро в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Дипломаты также добавили, что Украина также ввела санкции против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Обратите внимание! Посол Украины в Австрии Александр Щерба призвал директора бюро Вольфа Прикса отказаться от строительства, но тот не прислушался к аргументам дипломата.

Строительство оперного театра в Крыму: что известно