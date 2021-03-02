Опера в оккупированном Крыму: Украина ввела санкции против архитекторов из Австрии
В МИД Украины объявили о введении санкций против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l) au. Агентство строило в оккупированном Россией Севастополе оперный театр.
Источник:Радио свобода
Coop Himmelb (l) au отказалось остановить свое участие в этом проекте, несмотря на настояния Украины. Под украинские санкции также попало руководство бюро.
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Украина ввела санкции из-за строительства оперы в Крыму
В Министерстве иностранных дел отметили, что санкции против Coop Himmelb (l) au вводят в связи с участием австрийского архитектурного бюро в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.
Дипломаты также добавили, что Украина также ввела санкции против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".
Строительство оперного театра в Крыму: что известно
- Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelb (l) au участвовало в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.
- Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство против представителей бюро.
- В украинском МИД заявили, что Украина уже начала процедуры для введения санкций против архитекторов.
- Однако в Вене дело в отношении бюро не открывали.
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