Украина ввела новые санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против китайских инвесторов компании "Мотор Сич".
Источник: Офис президента
СНБО принял соответствующее решение 29 января. Документ, как и указ Зеленского, обнародовали на сайте президента Украины 1 февраля. Согласно указу, он вступает в силу со дня его опубликования.
Обратите внимание Зеленский заявил, что угрозы от Китая не видит, но "Мотор Сич" ему не отдаст
Подробнее о новых санкциях китайских инвесторов "Мотор Сичи"
- Речь идет о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах.
- Контроль за выполнением решения о санкциях Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
- Санкции вводят на 3 года.
- В то же время МИД поручили "проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".
Что предусматривают эти санкции
- Ограничение торговых операций.
- Запрет передачи технологий прав на объекты прав интеллектуальной собственности.
- Предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Против кого ввели ограничения
Персоналии
- Ду Тао (президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment).
- Чен Хойшен (генеральный представитель компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment в Украине).
Компании
- Twinstar Holdings SA (эта компания через суд требовала от АМКУ разрешения на концентрацию акций "Мотор Сичи").
- JET4U SRL (зарегистрирована в Молдове).
- JET4U LDA (зарегистрирована в Португалии).
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Что этому предшествовало
- Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" в декабре 2020 года направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина.
- В январе 2021 года Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon. Это один из инвесторов "Мотор Сичи". В американском ведомстве подчеркнули, что Skyrizon угрожает национальной безопасности США.
- А впоследствии санкции против китайских компаний своим указом ввел и Владимир Зеленский. Ограничения ввели против одного человека и 4 структур.
- В Кабмине неоднократно подчеркивали, чтобы стратегические украинские предприятия оставались в Украине. В то же время здесь понимают важность привлечения инвесторов в "Мотор Сич". Но Украине "абсолютно не нужны никакие посредники в поиске инвесторов".
Что известно о "Мотор Сич"?
Это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Производит и сопровождает в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов.
Длительное время его единолично контролировал бывший нардеп Вячеслав Богуслаев. Он до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.
В декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая , чтобы спасти "Мотор Сич".
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