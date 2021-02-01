Источник: Офис президента

СНБО принял соответствующее решение 29 января. Документ, как и указ Зеленского, обнародовали на сайте президента Украины 1 февраля. Согласно указу, он вступает в силу со дня его опубликования.

Обратите внимание Зеленский заявил, что угрозы от Китая не видит, но "Мотор Сич" ему не отдаст

Кстати Обнаружили подготовку к уничтожению компании: СБУ объяснила визит на "Мотор Сич"

Что известно о "Мотор Сич"?

Это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей. Производит и сопровождает в эксплуатации 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов.Длительное время его единолично контролировал бывший нардеп Вячеслав Богуслаев. Он до сих пор является президентом предприятия и генеральным конструктором вертолетной техники.В декабре 2019 года 81-летний президент предприятия признал, что продал в 2016 году свои акции инвесторам из Китая , чтобы спасти "Мотор Сич".