Министр МОЗ заявил, что Украина вскоре введет новые условия для въезда туристов в Украину. Как и во многих других странах, Украина будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на заседании Верховной Рады. Такое решение в скором времени будет рассматривать правительство.

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Тесты для иностранцев: что известно

Министр здравоохранения рассказал: предоставлять справку о негативном ПЦР-тест будут граждане всех стран. Независимо от того, какой уровень заболеваемости в государстве, откуда они будут приезжать.

В теста будет свой срок годности – должен быть сделанным за 48 часов до приезда.

Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановлении, которые это предполагают,

– сказал Степанов.

По дате рассмотрения Степанов конкретной информации не предоставил. Отметил: это должно быть на ближайшем заседании.

Отметим. Украина до сих пор не вводила обязательного правила для всех иностранцев предоставлять негативный тест на коронавирус. Как исключение, требовали отрицательный результат для путешественников из тех стран, которые находятся в красном списке стран.

В каких странах от украинцев требуют тест на коронавирус