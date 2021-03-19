Украина введет обязательным условием въезда отрицательный ПЦР-тест – Степанов
Министр МОЗ заявил, что Украина вскоре введет новые условия для въезда туристов в Украину. Как и во многих других странах, Украина будет требовать наличие отрицательного теста на коронавирус.
Источник:24 канал
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на заседании Верховной Рады. Такое решение в скором времени будет рассматривать правительство.
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Тесты для иностранцев: что известно
Министр здравоохранения рассказал: предоставлять справку о негативном ПЦР-тест будут граждане всех стран. Независимо от того, какой уровень заболеваемости в государстве, откуда они будут приезжать.
В теста будет свой срок годности – должен быть сделанным за 48 часов до приезда.
Относительно справки об отрицательном результате теста ПЦР: Минздрав вынес на рассмотрение правительства изменения в постановлении, которые это предполагают,
– сказал Степанов.
По дате рассмотрения Степанов конкретной информации не предоставил. Отметил: это должно быть на ближайшем заседании.
В каких странах от украинцев требуют тест на коронавирус
- С конца января тест надо сдавать для поездки в США. Он должен быть сделанным не позднее чем за 72 часа.
- Чтобы въехать в Турцию, украинцы должны оказать негативный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки.
- Все граждане в возрасте с 6 лет, которые едут в Египет, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прибытия.
- Подробнее об условиях тестирования для поездки за границу, читайте по ссылке.
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