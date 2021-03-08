Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей. При этом наибольший дисбаланс между количеством руководительниц и руководителей наблюдали в Киеве.

Об этом свидетельствуют выводы отчета "Женщины и мужчины на руководящих должностях в Украине: 2017 – 2020 годы". Его Программа Развития ООН планирует опубликовать в апреле 2021 года.

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Анализ гендерного соотношения на руководящих должностях

Чтобы провести исследование, аналитики изучали открытые данные Единого государственного реестра юридических лиц, частных предпринимателей и общественных объединений Украины.

До недавнего времени в Украине не собирали дезагрегированных по гендерному признаку статистических данных. Это затрудняло и иногда делало невозможным полноценную оценку различий в положении мужчин и женщин.

Мы надеемся, что результаты этого исследования будут полезны для тех субъектов и заинтересованных сторон, как правительственных, так и неправительственных, которые работают над расширением возможностей женщин и достижением полного гендерного равенства в Украине,

– рассказала руководительница отдела сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине Николь Рудер.

О чем свидетельствует исследование

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева отметила: результаты демонстрируют небольшое улучшение ситуации в сфере гендерного равенства в Украине. Для обеспечения гендерного паритета и расширения прав женщин нужно приложить гораздо больше усилий.

За последние три года общая доля женщин на руководящих должностях в Украине выросла почти на полпроцента – до 40,48%. Впрочем, это значительно выше среднемирового показателя в 29%.

Исследование показало, что:

Гендерный дисбаланс среди менеджеров и предпринимателей в Киеве значительно более выраженный по сравнению со средним национальным показателем.

среди менеджеров и предпринимателей по сравнению со средним национальным показателем. Киев входит в первую десятку районов и городов с самой низкой долей женщин среди руководителей и частных предпринимателей.

входит в первую десятку районов и городов с долей женщин среди руководителей и частных предпринимателей. Руководителями и частными предпринимателями в большинстве секторов экономики, как и раньше, являются преимущественно мужчины.

Доля женщин в целом увеличилась с 2017 по 2020 год на 0,5 процента.

Украина занимает второе место в Европе по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей.

по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей. Женщины преобладают в сферах "Проживание и питание", "Государственное управление и оборона", "Здравоохранение и социальная работа", а больше всего преобладают в "Образовании" и "Деятельности домохозяйств как работодателей".

Что известно об этом исследовании? Его провели в рамках проекта "Укрепление деловых ассоциаций микро-, малых и средних предприятий", который реализует ПРООН в Украине в сотрудничестве с Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Специалисты разработали интерактивные инструменты для анализа открытых данных ЕГР, которые доступны здесь.