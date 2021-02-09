Ответ Зеленскому: Столтенберг объяснил, почему Украина еще не в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал потенциальное членство Украины в Альянсе. В частности пояснил, что нужно для того, чтобы его достичь.
Источник:24 канал
Об этом он заявил 9 февраля во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем в бельгийском Брюсселе.
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По словам Столтенберга, Украина становится ближе к членству в НАТО с внедрением стандартов Нато.
Чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она и к членству в НАТО. Конкретную дату вступления назвать не могу. Но могу заверить, что мы будем поддерживать ее на этом пути,
– подчеркнул он.
Как подчеркнул генеральный секретарь Альянса, лучшее средство для достижения этой цели – это продолжение демократических реформ в стране.
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