В правительстве объяснили пользу для Украины от возглавления Дунайской комиссии
Украина в 2021 – 2023 годах будет возглавлять Дунайскую комиссию. Министр развития общин Алексей Чернышев убежден: это будет способствовать развитию приграничных регионов на западе и юге страны.
Развитие украинских регионов нельзя рассматривать как процесс, который замыкается только в пределах конкретных территорий. Об этом Алексей Чернышев написал в своем фейсбуке.
К слову Украина впервые за 70 лет возглавила Дунайскую комиссию
Довольно часто, особенно это касается приграничных областей, мы координируем его с нашими соседями и используем все возможные международные платформы, чтобы изучить их опыт,
– пояснил министр.
Одной из таких платформ является стратегия Евросоюза для Дунайского региона. В нее входят 11 стран, а украинская часть Стратегии охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.
"Мы полностью осознаем ответственность этой миссии, но вместе с тем понимаем и перспективы, которые откроются перед Украиной, как страны, не являющейся членом ЕС", – подчеркнул Алексей Чернышев.
Он убежден, что председательство в комиссии позволит Украине повысить международный авторитет и значительно повысить уровень реализации проектов в ряде сфер, которые охватывает комиссия:
- инфраструктура,
- экология,
- социально-экономическая сфера.
Коротко о председательстве Украины в Дунайской комиссии:
- Украина возглавит Дунайскую комиссию на период 2021 – 2023 годов.
- Главой комиссии будет опытная украинская дипломатка, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что это будет способствовать евроинтеграции и экономическому развитию Украины.
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