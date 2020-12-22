Украина в 2021 – 2023 годах будет возглавлять Дунайскую комиссию. Министр развития общин Алексей Чернышев убежден: это будет способствовать развитию приграничных регионов на западе и юге страны.

Развитие украинских регионов нельзя рассматривать как процесс, который замыкается только в пределах конкретных территорий. Об этом Алексей Чернышев написал в своем фейсбуке.

К слову Украина впервые за 70 лет возглавила Дунайскую комиссию

Довольно часто, особенно это касается приграничных областей, мы координируем его с нашими соседями и используем все возможные международные платформы, чтобы изучить их опыт,

– пояснил министр.

Одной из таких платформ является стратегия Евросоюза для Дунайского региона. В нее входят 11 стран, а украинская часть Стратегии охватывает Одесскую, Ивано-Франковске, Черновицкую и Закарпатскую области.

"Мы полностью осознаем ответственность этой миссии, но вместе с тем понимаем и перспективы, которые откроются перед Украиной, как страны, не являющейся членом ЕС", – подчеркнул Алексей Чернышев.

Он убежден, что председательство в комиссии позволит Украине повысить международный авторитет и значительно повысить уровень реализации проектов в ряде сфер, которые охватывает комиссия:

инфраструктура,

экология,

социально-экономическая сфера.

Коротко о председательстве Украины в Дунайской комиссии: