Киевский международный институт социологии обнародовал статистику счастья украинцев. Опрос провели в более чем 40 странах мира, среди которых Украина является одной из самых несчастливых.

Как проходил опрос

В общем были опрошены 38 709 человек в более чем 40 странах мире. Об этом сообщает КМИС на своем официальном сайте.

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В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, либо лично, либо по телефону, либо через интернет. Погрешность опроса составляет от 3 – 5% на уровне 95% доверия.

В Украине опрос провели в начале декабря 2020 года методом CATI на основе случайной выборки телефонных номеров. В выборку не включаются временно оккупированные территории – Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 1004 гражданина в возрасте от 18 лет.

Справка. Метод опроса CATI – телефонные интервью с использованием компьютера.

Статистика опроса в мире

43% опрошенных в странах, где проводилось исследование, считают, что следующие 20 месяцев будут лучше предыдущих, 24% – что будут хуже и 26% – такими же. Самый высокий пессимизм – в Гонконге. Там 57% опрошенных граждан считают, что станет хуже, тогда как в Азербайджане 73% считают, что станет лучше. 37% украинцев считают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.

Примерно каждый второй (46%) считает, что 2021 год будет годом экономических трудностей, и только 25% считают, что это будет год экономического процветания.



Рейтинг наиболее "счастливых" и "несчастливых" стран / График КМИС

63% опрошенных жителей ЕС считают, что следующий год будет экономически сложным, а среди украинцев 51% считают, что следующий год будет годом экономических трудностей.

Большая часть (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только 14% говорят, что они несчастны. 31% опрошенных назвали себя ни счастливыми, ни несчастными. В Украине так называемый мировой индекс счастья несколько ниже, чем в мире в целом.

Выводы эксперта о статистике

Украина демонстрирует резкое падение по сравнению с предыдущими годами: в 2019 году – 33%, в 2020 – 14%. Этот индекс все же выше, чем в 2018 году: тогда он составлял всего 8%.

В таком редком случае, когда мы имеем настоящее мировое общественное мнение, мир в целом сохраняет свой оптимизм на 2021 год, но пессимистические установки доминируют в большем количестве стран, чем обычно,

– заявил президент GIA Кантчо Стойчев.

Также Стойчев отметил, что хотя люди ожидают, что в 2021 году закончится пандемия, нет никаких иллюзий, что экономические трудности будут преодолены в короткие сроки. Безусловно, дискуссия о балансе между здравоохранением и процветанием будет в центре внимания мировой власти в последующие годы.

Справка. Международная ассоциация Галлап (GIA) – ведущая глобальная независимая ассоциация по изучению рынка и опросам. Существуют на мировой арене больше 70 лет.

Показатель счастья зависит прежде всего от внутреннего локального ощущения счастья. Также весомым фактором является экономическое положение респондентов. Интересным аспектом является ощущение счастья украинцев, которое почти на уровне с Арменией, которая в 2020 году вела войну с Азербайджаном.

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Распределение индекса счастья по разным регионам мира свидетельствует, что ни степень экономического развития, ни регион не влияют непосредственно на восприятие своей жизни людьми счастливым или несчастливым.