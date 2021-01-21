Украинцы вошли в рейтинг несчастливых людей: результаты опроса
Киевский международный институт социологии обнародовал статистику счастья украинцев. Опрос провели в более чем 40 странах мира, среди которых Украина является одной из самых несчастливых.
Как проходил опрос
В общем были опрошены 38 709 человек в более чем 40 странах мире. Об этом сообщает КМИС на своем официальном сайте.
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В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено интервью с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, либо лично, либо по телефону, либо через интернет. Погрешность опроса составляет от 3 – 5% на уровне 95% доверия.
В Украине опрос провели в начале декабря 2020 года методом CATI на основе случайной выборки телефонных номеров. В выборку не включаются временно оккупированные территории – Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В целом опросили 1004 гражданина в возрасте от 18 лет.
Статистика опроса в мире
- 43% опрошенных в странах, где проводилось исследование, считают, что следующие 20 месяцев будут лучше предыдущих, 24% – что будут хуже и 26% – такими же. Самый высокий пессимизм – в Гонконге. Там 57% опрошенных граждан считают, что станет хуже, тогда как в Азербайджане 73% считают, что станет лучше. 37% украинцев считают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.
- Примерно каждый второй (46%) считает, что 2021 год будет годом экономических трудностей, и только 25% считают, что это будет год экономического процветания.
Рейтинг наиболее "счастливых" и "несчастливых" стран / График КМИС
- 63% опрошенных жителей ЕС считают, что следующий год будет экономически сложным, а среди украинцев 51% считают, что следующий год будет годом экономических трудностей.
- Большая часть (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только 14% говорят, что они несчастны. 31% опрошенных назвали себя ни счастливыми, ни несчастными. В Украине так называемый мировой индекс счастья несколько ниже, чем в мире в целом.
Выводы эксперта о статистике
Украина демонстрирует резкое падение по сравнению с предыдущими годами: в 2019 году – 33%, в 2020 – 14%. Этот индекс все же выше, чем в 2018 году: тогда он составлял всего 8%.
В таком редком случае, когда мы имеем настоящее мировое общественное мнение, мир в целом сохраняет свой оптимизм на 2021 год, но пессимистические установки доминируют в большем количестве стран, чем обычно,
– заявил президент GIA Кантчо Стойчев.
Также Стойчев отметил, что хотя люди ожидают, что в 2021 году закончится пандемия, нет никаких иллюзий, что экономические трудности будут преодолены в короткие сроки. Безусловно, дискуссия о балансе между здравоохранением и процветанием будет в центре внимания мировой власти в последующие годы.
Показатель счастья зависит прежде всего от внутреннего локального ощущения счастья. Также весомым фактором является экономическое положение респондентов. Интересным аспектом является ощущение счастья украинцев, которое почти на уровне с Арменией, которая в 2020 году вела войну с Азербайджаном.
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Распределение индекса счастья по разным регионам мира свидетельствует, что ни степень экономического развития, ни регион не влияют непосредственно на восприятие своей жизни людьми счастливым или несчастливым.
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