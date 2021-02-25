Судебная реформа не привела к качественному обновлению судебной власти. Получив чрезмерно широкие гарантии независимости, чрезмерно высокие заработные платы и финансовое обеспечение, суды не обеспечили справедливого правосудия.

Гарантии для судей должны быть такими, которые бы не позволяли заниматься им противоправными действиями. Такое мнение в эфире программы "6/9" высказал представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Украине не нужна судебная реформа

По его словам, есть две стороны медали одного комплекса проблем:

сейчас в Украине обеспечили очень широкие, максимально возможные гарантии деятельности судей;

в то же время нужно, чтобы они боялись последствий свох противоправных действий.

Я скажу очень крамольную вещь. Возможно, нам не нужна какая-то очередная судебная реформа. Надо, чтобы работали те институты, которые сейчас предусмотрены действующим законодательством,

– отметил Вениславский.

Он отметил, что именно ради этого должен быть эффективно работающий Высший совет правосудия. Именно тогда система сбалансируется.

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Привлечение к ответственности судей

"Не нужны какие-то реформы судебной власти, кроме одной – привлечения к ответственности судей за противоправные действия. После этого все заработает", – также сказал представитель президента.

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Он добавил, что Владимир Зеленский поставил акцент на принятии закона, который восстановит эффективность функционирования Высшего совета правосудия. Вениславский назвал это первым существенным шагом к конечной цели.

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