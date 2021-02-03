Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. Так, в стране снова будут существовать зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны карантина.

Источник: 24 канал

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства 3 февраля.

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Что сказал Шмыгаль

Ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться различные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил, что попросит Минздрав провести разъяснения относительно критериев, по которым будут определять, к какой зоне будет относиться определенный регион.

Шмыгаль призвал представителей местной власти не закрывать глаза на нарушения карантина, а заботиться о здоровье людей: "Прошу всех оставаться максимально осмотрительными".

Локдаун был эффективным, – Шмигаль

По словам Шмыгаля, в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация с распространением коронавируса.

"Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что в медучреждениях Украины находятся около 18,3 тысячи госпитализированных с подозрением или диагнозом COVID-19. В декабре же количество пациентов составило свыше 28 тысяч человек.

Обратите внимание! В Украине сейчас действует общенациональный карантин. Он предусматривает ограничения оранжевой зоны для всей страны. Ранее министр здравоохранения Максим Степанов отмечал необходимость возвращения к адаптивному карантину. Все потому, что ситуация в некоторых областях позволяет ослабить ограничения.