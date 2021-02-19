Секретарь СНБО Алексей Данилов подвел итоги заседания возглавляемого им ведомства. По его словам, там рассмотрели возвращение к 5 сценариям относительно решения конфликта на Донбассе.

Об этом Данилов рассказал во время брифинга по итогам заседания СНБО. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось под председательством президента Владимира Зеленского 19 февраля.

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Подробнее о заявлении Данилова

Секретарь СНБО подчеркнул: есть ситуация по возвращению к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда вводили 5 сценариев на территории оккупированного Донбасса. И сейчас эти 5 сценариев будут поднимать.

Соответствующим структурам и соответствующим должностным лицам президент Украины дал указание пересмотреть все эти вещи. И при необходимости сделать новые поправки и новые реакции. Наши военные в любой момент готовы к закрытому заседанию в случае необходимости по этому поводу,

– заметил Данилов.

По его словам, вышеуказанное поручение от президента получили, в частности, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль и заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец.

"У них должен быть этот вопрос на контроле. Они сейчас возвращаются к этому решению, делают анализ ситуации, которая пришла после 5 декабря 2019 года. И соответствующим образом готовят новое заседание СНБО по этой теме", – констатировал он.

Что еще говорил секретарь СНБО

К большому сожалению, в последнее время украинская сторона фиксирует значительное увеличение нарушений режима прекращения огня и активизацию вражеских снайперов.

Поэтому такая ситуация требовала немедленной реакции со стороны руководства государства.

Члены СНБО заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка.

Решения, принятые на заседании, имеют гриф "секретно", поэтому их нельзя разглашать.

Заметим! С начала 2021 года оккупанты все чаще начали стрелять прицельно по украинским позициям. Сперва было много раненых, а потом начались и жертвы. За январь – февраль на Донбассе уже погибли 11 украинских защитников. По-поводу обострений на передовую ездили Владимир Зеленский и Руслан Хомчак. Также созвали срочные заседания ТКГ.

Что этому предшествовало: важный момент

В ноябре 2020 года украинская делегация в ТКГ представила "План действий по Донбассу" . Он состоит из 5 основных пунктов.

. Он состоит из 5 основных пунктов. В частности, следует вывести все незаконные вооруженные формирования с территории Украины в начале 2021 года.

в начале 2021 года. Россия должна прекратить выдавать российские паспорта на оккупированной территории, а Украина – восстановить контроль над своим участком украинско-российской границы .

. На Донбассе увеличится численность миссии ОБСЕ в 4 раза. И только после этого на оккупированных территориях пройдут местные выборы.

Но Россия заявила, что это противоречит Минским договоренностям.

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План Украины по Донбассу: 5 основных шагов / Инфографика 24 канала