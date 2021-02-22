Глава Фонда Госимущества Дмитрий Сенниченко заверил, что в ближайшее время Украина все же вернет свою часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". Но сначала должны состояться судебные заседания. Нефтепродуктопровод связывают с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

По его словам, эта задача будет реализована. Кроме Фонда госимущества, к процессу также привлекли представителей НАБУ и правоохранителей.

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Подробнее о заявлении Сенниченко

Он затруднился сказать, назначили ли уже какие-то заседания, поскольку "неглубоко осведомлен с материалами по датам". В то же время глава Фонда госимущества выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Считаю, что государство должно защищать свои государственные интересы. Вопросы, касающиеся компетенции СНБО, они действительно касаются компетенции СНБО. СНБО принял решение – все остальные органы государственной власти должны их выполнять, и Фонд госимущества в своей части также,

– подчеркнул он.

Другие важные моменты

Относительно того, кого определят органом управления, Сенниченко подчеркнул, что это не его компетенция. Ведь такое решение должен принимать Кабмин. Однако высказал мнение, что это будет Укртрансгаз, "потому что это транзит топлива".

Кроме того, он считает, что ситуация не повлияет на инвестиционный климат. Учитывая это, глава Фонда госимущества отметил, что сам переход в коммерческую собственность этого нефтепродуктопровода происходил непрозрачно.

"Это не была и не приватизация, и не долгосрочная аренда. Поэтому, мне кажется, никто из украинских или международных инвесторов не должен это расценивать как какую-то несправедливость", – подытожил Сенниченко.

Переход в государственную собственность части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление": смотрите видео комментария Сенниченко

Что известно о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление"

Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства.

Но дочерняя компания российского Транснефтепродукта этого не сделала.

В 2017 году Хозяйственный суд Ровненской области принял неправомерное решение, которым признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за Прикарпатзападтрансом .

. Интересно, что основателем Прикарпатзападтранса является швейцарская компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс АГ". Ее конечный владельц – Анатолий Шефер. Его связывают с Медведчуком.

Его связывают с Медведчуком. Также Прикарпатзападтрансом владеет белорусский бизнесмен Николай Воробей.

По территории Украины проходит 1 433 километра нефтепродуктопровода.

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