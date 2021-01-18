Украина и Венгрия работают над "джентльменским соглашением", – Офис Президента
Украинская и венгерская стороны продолжают работу над совместным документом, который будет способствовать урегулированию спорных вопросов в двусторонних отношениях. В Офисе Президента говорят, что это будет так называемое "джентльменское соглашение".
Об урегулировании отношений Украины и Венгрии в интервью ТСН рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
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Заместитель руководителя ОП напомнил, что 27 января по приглашению Дмитрия Кулебы в Киев прибудет министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он проведет ряд официальных встреч.
Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые бы урегулировали этот комплекс вопросов. Так называемое "джентльменское соглашение",
– рассказал Жовква.
А также добавил, что речь идет о соглашении о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений.
Представитель ОП отметил, что работа над таким документом продолжается. "По поручению президента такой документ украинская сторона подготовила и передала венгерской, получена их реакция, и сейчас процесс продолжается", – объяснил Жовква.
По его словам, в этом документе заложат так называемую дорожную карту. Однако договор, уточнил замруководителя ОП, вероятно подпишут уже главы обоих государств.
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