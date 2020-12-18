Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса жителей временно оккупированных территорий, когда получит лекарства. Он добавил, что Минздрав уже разработал национальный план вакцинации.

Что сказал Зеленский

Украина продолжает работать для получения вакцины против COVID-19. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, пишет 24 канал.

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В план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что вакцину ожидают в конце первого квартала 2021 года. Первыми ее получат медики, военные, соцработники, педагоги и люди старше 60 лет.

Смотрите видеообращение Зеленского:

Вакцинация в Украине: главное