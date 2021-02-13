Украина уже не такая, – экс-полковник ФСБ рассказал, почему Россия не повторит 2014 год
Украина уже не такая, какой была в 2014 году. Сейчас у нее есть армия, опыт воевать и международная поддержка.
Источник:"Обозреватель"
Такое мнение в интервью высказал экс-полковник Федеральной службы безопасности России Александр Гудков. Он заявил, что люди уже понимают, к чему это все ведет.
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Россия не повторит 2014 год
По его словам, они же видят, как живет Донецк с Луганском и на что там все преобразилось.
Не думаю, что сейчас можно повторить 2014 год,
– отметил Гудков.
Путина устраивает замороженный конфликт на Донбассе
Он отметил: "Я бы очень сильно удивился, если бы Путин был заинтересован в нормализации отношений с Украиной. Его устраивает замороженный конфликт на Донбассе".
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Это, как отметил Гудков, серьезная заноза, загнанная в тело Украины, которую всегда можно расшевелить, разбередить – привлечь к ней внимание.
Пока Путин будет в Кремле – никакого прогресса касательно Донецка и Луганска, и вообще прогресса в отношениях с Украиной, не будет. У вас должны это понимать,
– он сказал.
Также добавил: "Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные мероприятия, обмен военнопленных, но не более. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине".
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