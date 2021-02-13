Украина уже не такая, какой была в 2014 году. Сейчас у нее есть армия, опыт воевать и международная поддержка.

Такое мнение в интервью высказал экс-полковник Федеральной службы безопасности России Александр Гудков. Он заявил, что люди уже понимают, к чему это все ведет.

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Россия не повторит 2014 год

По его словам, они же видят, как живет Донецк с Луганском и на что там все преобразилось.

Не думаю, что сейчас можно повторить 2014 год,

– отметил Гудков.

Путина устраивает замороженный конфликт на Донбассе

Он отметил: "Я бы очень сильно удивился, если бы Путин был заинтересован в нормализации отношений с Украиной. Его устраивает замороженный конфликт на Донбассе".

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Это, как отметил Гудков, серьезная заноза, загнанная в тело Украины, которую всегда можно расшевелить, разбередить – привлечь к ней внимание.

Пока Путин будет в Кремле – никакого прогресса касательно Донецка и Луганска, и вообще прогресса в отношениях с Украиной, не будет. У вас должны это понимать,

– он сказал.

Также добавил: "Не надо тешить себя какими-то иллюзиями. Могут быть какие-то косметические, общегуманные мероприятия, обмен военнопленных, но не более. Для путинского режима важно сохранение напряженности в Украине".