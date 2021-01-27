Украина в 2020 году увеличила уровень выполнения обязательств Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в области транспорта. В частности, общий показатель вырос до 34%, тогда как в 2019 году он составлял лишь 19%.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей встречи с послом ЕС Матти Маасикасом обсудил состояние выполнения законодательства Евросоюза в области транспорта. Они также общались о будущем сотрудничестве в различных инфраструктурных направлениях.

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В частности, Криклий выразил надежду, что подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС состоится в ближайшее время. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе.

О чем еще говорили во время встречи

По данным пресс-службы, политики подняли вопрос о дальнейшем развитии внутренних водных путей Украины. Криклий заявил, что в Министерстве инфраструктуры уже начали разрабатывать необходимые документы для реализации этого закона.

Как он рассказал, включение внутренних водных путей Украины в региональную сеть TEN-T остается актуальным для Украины. Из-за этого в государстве надеются на сотрудничество с ЕС по этому вопросу.

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Криклий и Маасикас также обсудили либерализацию международных автоперевозок между Украиной и странами Евросоюза. В частности, министр предложил создать для этого отдельную рабочую группу с представителями ЕС.