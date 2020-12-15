Министр обороны Украины Андрей Таран подписал военные соглашения с компаниями Турции. В них говорится о передаче украинцам турецких технологий по производству корветов и ударных беспилотников для нужд ВСУ.

Подписание соглашений Украины и Турции состоялось в рамках визита в Киев турецкой делегации. Представителей Анкары возглавлял руководитель директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, пишет пресс-служба украинского Минобороны .

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В понедельник, 14 декабря, министр обороны Украины Андрей Таран подписал с турецкой стороной "первые в истории внешнеэкономические соглашения на товары военного назначения, заключенные Министерством обороны Украины". В соглашениях прежде всего идет речь:

О проектах, воплощение которых поможет заметно усилить боевые возможности Военно-морских сил ВСУ в Черноморско-Азовском регионе.

О передаче технологий и производстве корветов и ударных беспилотных авиационных комплексов для нужд Вооруженных сил Украины.

Таран и Демир, напомним, еще в октябре подписали меморандум о намерениях начать воплощать совместные проекты строительства боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и турбинных двигателей. Военное соглашение подписали и президенты стран.

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