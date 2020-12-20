Из-за значительного тумана и плохой видимости синоптики объявили 20 декабря штормовое предупреждение. Непогоду ожидают почти во всех областях страны.

О сложных погодных условиях на большинстве территории Украины сообщают в Укргидрометцентре.

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Утром 20 декабря Правобережье, Черниговскую и Сумскую области окутает сильный туман. Видимость составит 200 – 500 метров. Из-за этого объявили I уровень опасности – желтый.



Почти всю Украину 20 декабря накроет туман / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Кроме того, в связи со снижением температуры воздуха 20 – 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.

Какие правила следует соблюдать водителям в сильный туман: