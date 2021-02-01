Украина требует введения санкций против России из-за подавления протестов
В понедельник, 1 января, Украина призвала мир ввести санкции против России из-за подавления протестов 31 января. Насилие в отношении митингующих и журналистов недопустимо.
Источник: Министерство иностранных дел Украины
Российская власть культивирует в своей стране беззаконие и насилие. Права граждан грубо нарушают.
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Аналогичный подход Россия применяет также в международной политике. Страна постоянно подрывает международный мир и безопасность.
Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией – это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в России,
– говорится в сообщении.
Что еще говорят в МИД Украины
- Аресты оппозиционеров и журналистов в России являются очередной попыткой подавить права россиян на мирные собрания и свободу слова.
- Несогласных с агрессивной политикой российских властей преследуют. Это – тревожное свидетельство о дальнейших ограничений основных прав и свобод людей.
- Россия нарушает свои международные обязательства в сфере обеспечения прав человека.
- Поведение России не может остаться безнаказанным.
- Пришло время привлечь Россию к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против соседних стран.
- Реакцией на действия российских властей должны стать санкции.
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